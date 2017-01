Finanzmakler muss wegen Betrugs ins Gefängnis

erschienen am 10.01.2017



Flöha/Chemnitz. Für drei Jahre muss ein 43-jähriger Finanzmakler aus dem Raum Flöha wegen Betrugs ins Gefängnis. Das Urteil fällte das Landgericht Chemnitz Anfang dieser Woche, es ist noch nicht rechtskräftig. Der Verurteilte kann noch Revision einlegen. Dem Mann wurde Betrug in mehr als 200 Fällen vorgeworfen. Laut Anklage soll er zwischen 2006 und 2010 Darlehen von Privatleuten in Höhe von insgesamt rund 4,3 Millionen Euro eingenommen haben. Den Großteil dieses Geldes hatte er verlustreich an der Börse verspekuliert. Die Darlehen konnte er letztlich nur teilweise zurückzahlen.

Seit November hatte die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts in dem Mammutprozess verhandelt. Rund 8000 Seiten umfassten die Akten. Geschädigte, unter anderem aus dem Raum Flöha, Chemnitz, Mittweida und dem Erzgebirge, haben als Zeugen ausgesagt. Darunter auch ein Ehepaar aus dem Erzgebirge, das mit insgesamt 600.000 Euro die mit Abstand größte Summe verloren hat. Ein 55-jähriger Kaufmann aus Tschechien hatte rund 500.000 Euro investiert und bislang keinen Euro vom Angeklagten zurückbekommen. "Nicht in allen Fällen wurde der Angeklagte schuldig gesprochen", erklärte Gerichtssprecherin Marika Lang. "In einigen Fällen waren die Zinsen einfach zu hoch angesetzt." (tre/vt)