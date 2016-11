Fischatlas: Weniger Fische in Sachsen auf der Roten Liste

erschienen am 28.11.2016



Dresden (dpa/sn) - In Sachsen stehen weniger Fische auf der Roten Liste als noch vor gut zehn Jahren. Wie aus dem am Montag veröffentlichten neuen Fischatlas hervorgeht, gelten derzeit 39 Prozent der einheimischen Fische als bedroht oder ausgestorben - darunter der Atlantische Stör oder der Maifisch. 2005 waren es noch rund 70 Prozent. Norbert Eichkorn, Präsident des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), sprach von einer deutlichen Verbesserung, die auch auf eine bessere Gewässerqualität zurückzuführen sei. Den Auswertungen liegen Fangergebnisse von mehr als zwei Millionen Fischen zwischen 1993 und 2016 zugrunde.