Fischatlas zur Entwicklung in Sachsens Gewässern seit 1990

erschienen am 28.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Gewässer sind in den vergangenen Jahrzehnten sauberer geworden. Auch die Situation für die Fische hat sich in jüngerer Vergangenheit verbessert. Waren 2005 noch 70 Prozent aller einheimischen Fische im Bestand bedroht, sind es inzwischen nur noch 39 Prozent. Allerdings verschwinden nach wie vor einige Arten oder sind schon ausgestorben, wie Experten des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie herausfanden. In einem Fischatlas, der heute vorgestellt wird, ziehen sie anhand von Häufigkeit und Verbreitung der Arten Bilanz und bewerten die Entwicklung seit der Wiedervereinigung. Basis sind rund zwei Millionen Einzelnachweise von Fangergebnissen.