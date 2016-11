Fischen in sächsischen Gewässern geht es besser

Nach über zehn Jahren Pause hat der Freistaat einen neuen Fischatlas aufgelegt. Es sind weniger Arten bedroht und es gibt auch einen Neuzugang.

Von Jan-Dirk Franke

28.11.2016



Dresden. Der Lachs vermehrt sich wieder, die Bachforelle fühlt sich im Erzgebirge immer wohler, die Äsche aber gilt als bedroht: Im neuen Fischatlas kann man nachlesen, wie es um die Arten in Sachsens Gewässern steht. Und es sieht gar nicht schlecht aus, wie man dem mehr als 400-seitigen Werk entnehmen kann, das vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) vorgestellt wurde. Waren 2005 noch fast zwei Drittel aller einheimischen Fische und Rundmäuler (kieferlose Wirbeltiere wie Neunaugen) bestandsbedroht oder ausgestorben, so sind es heute noch 39 Prozent. "Die Entwicklung ist deutlich positiv", sagte LfULG-Präsident Norbert Eichkorn.

Die Gewässer seien sauberer geworden, zudem gingen mehr Wasserbaumaßnahmen "in die richtige Richtung", erklärte Referatsleiter Gert Füllner. Spuren hinterlassen haben aber auch geänderte Bewertungsverfahren. So seien die "drei genetisch identischen Forellenarten" Bach-, See- und Meerforelle zusammengefasst worden. Heute zähle nur noch die Bachforelle, die im Gegensatz zu See- und Meerforelle als nicht gefährdet gilt.

Insgesamt gibt es 90 Fisch-, Krebs- und Rundmaularten, davon gelten 58 Arten als heimisch (indigen). Dem Atlas liegen Fangergebnisse von mehr als zwei Millionen Fischen zwischen 1993 und 2016 zugrunde. In den 1990er-Jahren hätten vor allem verschmutzte Flüsse und Bäche die Fischwelt gefährdet. Heute zählten Querbauwerke sowie die Begradigung und der Ausbau von Flüssen zu den größten Problemen.

Als ausgestorben gelten in Sachsen unter anderem der Atlantische Stör und der Maifisch. Sehr kritisch sei die Situation bei der Äsche, die durch Kormorane dezimiert werde. Weiter vom Aussterben bedroht ist demnach der Atlantische Lachs. Das Wiederansiedlungsprogramm habe jedoch dazu geführt, dass er wieder regelmäßig nachgewiesen werde. Er vermehre sich und breite sich teils auch ohne Zutun der Menschen aus. Eine bessere Wasserqualität habe dazu geführt, dass die Bachforelle im Erzgebirge wieder häufiger anzutreffen ist. Infolge dessen würden weniger Gewässer mit der eingeführten Regenbogenforelle besetzt.

Es gibt aber auch Einwanderung: Im September seien die ersten Schwarzmundgrundeln gesichtet worden. Über Rhein und Nord-Ostsee-Kanal hätten sie sich bis in die Elbe ausgebreitet. Sie könnten einheimische Fische zurückdrängen und somit zu einem Problem werden.