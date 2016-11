Flammen im Triebwerk einer Antonov bei Landung

erschienen am 10.11.2016



Leipzig/Halle (dpa) - Bei der Landung des größten Flugzeugs der Welt, einer Antonov AN-225 am Flughafen Leipzig/Halle hat es am Donnerstag kurz Aufregung gegeben. Nach dem Aufsetzen seien Flammen aus einem Triebwerk geschlagen, sagte ein Flughafensprecher. Die Feuerwehr des Airports rückte aus. Es sei jedoch kein Eingreifen erforderlich gewesen, weder von der Crew noch von der Feuerwehr. Die Flammen gingen von allein wieder aus. So etwas könne passieren. Die Antonov soll am Freitag 18.00 Uhr wieder in Leipzig/Halle abfliegen und Fracht nach Chile transportieren.