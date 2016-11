Fliegende Eisplatte kracht auf fahrendes Auto

erschienen am 15.11.2016



Teichnitz (dpa/sn) - Eine Eisplatte hat sich vom Dach eines fahrenden Sattelzuges in Teichnitz bei Bautzen gelöst und ist auf ein Auto gekracht. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mitteilte, landete das Eisstück am Montag glücklicherweise auf der Motorhaube des nachfolgenden Wagens und zerschlug so nicht dessen Frontscheibe. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt rund 300 Euro.

Die Polizei nahm den Vorfall zum Anlass, Berufskraftfahrer und Spediteure an ihre Sorgfaltspflicht zu erinnern. So könnten zum Beispiel an der Rastanlage Oberlausitz-Nord bei Salzenforst und auf dem Gelände der Firma Dussa in Vierkirchen Schneeräumgerüste genutzt werden. Laster-Fahrer könnten hier kostenlos und gesichert Schnee und Eis von den Dächern ihrer Fahrzeuge räumen, hieß es.