FlÃ¼chtlingskinder von Jugendlichen bedroht

Flüchtlingskinder von Jugendlichen bedroht

erschienen am 10.10.2016



Sebnitz (dpa/sn) - Nach dem Angriff auf drei Flüchtlingskinder aus Syrien in Sebnitz (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) stehen fünf 14- bis 20-Jährige unter Tatverdacht. Haupttäter sei womöglich der 14-Jährige, teilte die Polizei in Dresden am Montag mit. Er soll die gerade aus einem Bus steigenden Jungen im Alter von fünf, acht und elf Jahren am vergangenen Donnerstag mit einem Messer bedroht und geschlagen haben.

Vernehmungen durch den Staatsschutz am Wochenende hätten den Verdacht gegen die Jugendlichen erhärtet, hieß es. Beamte hatten sie nach der Tat noch in der Nähe des Busbahnhofes angetroffen. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Beleidigung ermittelt.