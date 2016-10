Forscher entdecken bislang unbekannten Schmetterling

Chemnitz (dpa/sn) - Wissenschaftler des Chemnitzer Naturkundemuseums haben eine neue Schmetterlingsart entdeckt. «Hilmars Steinspanner» - so die Übersetzung des lateinischen Namens Gnophopsodos hilmari - wurde das Insekt zu Ehren des Chemnitzer Künstlers Hilmar Messenbrink getauft, teilte die Stadt Chemnitz am Dienstag mit. «Eine neue Tierart zu entdecken ist immer eine Sternstunde in der Wissenschaft», sagte Forscher Sven Erlacher. Der an Gesteinen lebende und farblich entsprechend angepasste Schmetterling sei im zentralasiatischen Sammlungsmaterial des Museums gefunden worden. Verwandte Arten gäbe es auch in Deutschland.

Neue Arten zu entdecken und ihnen einen weltweit einzigartigen Namen zu geben, sei ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt, hieß es. Viele Arten seien vermutlich bereits ausgerottet, bevor die Menschheit sie entdeckt habe, so der Wissenschaftler. Aktuell liegen auf seinem Schreibtisch 20 weitere bislang unbenannte Schmetterlinge.