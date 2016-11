Forschungsneubau an TU Chemnitz für Sensorsysteme

erschienen am 11.11.2016



Chemnitz (dpa/sn) - An der Technischen Universität (TU) Chemnitz entsteht ein neues Zentrum für Materialien, Architekturen und Integration von Nanomembranen (MAIN). Ein rund 34,3 Millionen Euro teurer Laborbau soll etwa 100 Wissenschaftlern modernste Forschungs- und Arbeitsbedingungen bieten, wie das Finanzministerium am Freitag nach einer Baustellenbegehung mitteilte.

Mit den Investitionen ist die Hoffnung verbunden, dass praxisrelevante Anwendungen entwickelt werden, die der sächsischen Wirtschaft Impulse verleihen. Als funktionales Highlight gilt ein etwa 400 Quadratmeter großer Reinraum zur Fertigung der Bauteile in staubfreier Umgebung.

Am MAIN werden künftig zentrale Komponenten intelligenter Sensor- und Kommunikationssysteme der Zukunft erforscht. Dazu gehören ultra-kompakte Energiespeicher-Einheiten für winzige, autonom arbeitende Sensorknoten oder flexible Sensorsysteme. Bund und Land investieren insgesamt rund 43 Millionen Euro in das laut TU europaweit einzigartige Forschungszentrum, das im Frühjahr 2017 fertig sein soll.