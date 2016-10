Forschungsprojekt zu Bergbauhalde als Rohstofflager

erschienen am 01.11.2016



Dresden (dpa) - Wissenschaftler aus Deutschland und Polen forschen gemeinsam an Verfahren zum Recycling von Metallen aus Bergbauhalden. Die beteiligten Institute gehen dabei arbeitsteilig vor. Um Kupfer und andere Wertmetalle aus Abraumhalden herauszulösen, wollen zum Beispiel die am Freiberger Helmholtz-Institut arbeitenden Biotechnologen Mikroorganismen einsetzen, teilte das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf am Dienstag mit. Kollegen vom Karlsruhe Institut für Technologie möchten erforschen, ob sich mineralische Haldenrückstände zur Herstellung zementhaltiger Materialien eignen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Projekt drei Jahre mit etwa einer halben Million Euro.