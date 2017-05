Forschungsschiff «Polarstern» nach Spitzbergen aufgebrochen

erschienen am 24.05.2017



Bremerhaven/Leipzig (dpa/sn) - Forscher wollen die Rolle der Wolken bei der Erwärmung der Arktis genauer untersuchen. Dazu ist am Mittwoch der Eisbrecher «Polarstern» von Bremerhaven nach Norwegen aufgebrochen, wie das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (Tropos) mitteilte. Es leitet die Expedition, zu der auch zwei speziell ausgerüstete Flugzeuge gehören. Mehr als 60 Meteorologen und Physiker sind an der etwa einen Monat dauernden Messkampagne beteiligt. Dabei wollen sie die Wolken unter die Lupe nehmen. Sie wollen dabei Erkenntnisse gewinnen, warum sich die Region um den Nordpol in den vergangenen 25 Jahren zwei- bis dreimal stärker erwärmt hat als der Rest der Erde.