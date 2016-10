Forststudentin aus Magdeburg ist Sachsens neue WaldkÃ¶nigin

Forststudentin aus Magdeburg ist Sachsens neue Waldkönigin

erschienen am 08.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Friederike Binder ist Sachsens neue Botschafterin für Wald und Forst. Die aus Magdeburg stammende 22-Jährige wurde Freitagabend zur Sächsischen Waldkönigin gekürt, wie das Umweltministerium in Dresden am Samstag mitteilte. Friederike I. soll in den nächsten beiden Jahren für den sächsischen Wald werben und sachkundig über dessen Bedeutung und die Aufgaben nachhaltiger Forstwirtschaft aufklären. Ihre Begeisterung für den Wald sei bei Reisen in den Harz und bei Praktika in Land- und Forstbetrieben entstanden, sagte die frischgekrönte Majestät, die an der TU Dresden Fortwirtschaft studiert. Die Wahl fand zum siebten Mal statt.