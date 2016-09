Forum zu rechtsextremen Ãœbergriffen auf Sorben

Forum zu rechtsextremen Übergriffen auf Sorben

erschienen am 19.09.2016



Nucknitz (dpa/sn) - Zwei Jahre nach Übergriffen von Rechtsextremen auf sorbische Jugendliche wollen Betroffene, Polizei und Staatsanwaltschaft heute in Nucknitz (Kreis Bautzen) über die strafrechtliche Verfolgung der Täter diskutieren. Wie die sächsische Linke-Fraktion mitteilte, verunsichere die Bedrohung bis heute große Teile der sorbischen Jugend. «Wir wollen darüber sprechen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft solche Gewalttaten und Übergriffe verhindern können - und was getan werden muss, damit Gewalttäter nicht straflos davonkommen», sagte Fraktionssprecher Marcel Braumann.

Neben dem Landtagsabgeordneten Heiko Kosel (Linke) werden Zeugen, Staatsanwalt Jürgen Ebert und der Leiter des Operativen Abwehrzentrums (OAZ), Bernd Merbitz, zu dem Forum erwartet. Im Herbst 2014 hatten Neonazis sorbischen Jugendlichen nach mehreren öffentlichen Veranstaltungen aufgelauert. Zwar wurden Täter ermittelt. In zwei Fällen aber stellte die Staatsanwaltschaft aufgrund fehlender Beweise die Verfahren ein.