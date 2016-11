Frau bei Einbruch in Leipzig von Dieben verletzt

erschienen am 23.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Bei einem Einbruch in Leipzig-Probstheida haben zwei Unbekannte eine 51 Jahre alte Frau verletzt. Die Mieterin überraschte die Männer am Dienstag in ihrem Keller, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin habe sie versucht, die Einbrecher festzuhalten. Die Unbekannten schlugen und traten auf ihr Opfer ein, ehe sie mitsamt der Beute flüchteten. Laut Polizei ist die Schadenshöhe noch nicht abzuschätzen.