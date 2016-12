Frau bei Verkehrsunfall getötet

erschienen am 15.12.2016



Freital (dpa/sn) - Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ums Leben gekommen. Die 76-Jährige geriet am Mittwoch in einer Kurve auf der Straße zwischen Freital und Wilsdruff mit ihrem Wagen ins Schleudern, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Im Gegenverkehr prallte das Auto mit einem anderen Wagen zusammen. Dessen 33 Jahre alter Fahrer wurde leicht verletzt. Die 76-Jährige starb wenig später im Krankenhaus.