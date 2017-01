Frau bei Verkehrsunfall in Chemnitz verletzt

erschienen am 10.01.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Bei einem Verkehrsunfall in Chemnitz ist eine Frau leicht verletzt worden. Eine 80 Jahre alte Autofahrerin habe am Montagnachmittag beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersehen, teilte die Polizei mit. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde die 21 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos verletzt, die 80-Jährige blieb unverletzt.