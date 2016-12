Frau bei Wohnungsbrand in Leipzig verletzt

erschienen am 17.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Bei einem Brand in einer Leipziger Wohnung ist eine Frau verletzt worden. Das Feuer war am Freitagabend in ihrer Küche ausgebrochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr brachte die Mieterin aus der Wohnung. Sie musste ärztlich behandelt werden. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens waren zunächst noch unklar.