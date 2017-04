Frau ermordet: Verdächtiger in Österreich festgenommen

erschienen am 24.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 41-jährigen Frau in Dresden hat die Polizei den tatverdächtigen Lebensgefährten in Österreich festgenommen. Beamte hatten den 29-Jährigen kurz nach Mitternacht in einem Zug bei Villach gestellt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor hatte die Polizei mit einem internationalem Haftbefehl wegen Mordes nach dem Mann gesucht. Er wird verdächtigt, die Frau in einer Wohnung im Szeneviertel Dresden-Neustadt getötet zu haben.

Die 41-Jährige war am Freitagnachmittag von einem Bekannten gefunden worden, der die Polizei alarmierte. Ein Notarzt hatte nur noch den Tod der Frau feststellen können. Die Obduktion hatte ergeben, dass sie eines gewaltsamen Todes gestorben war. Details nannte die Polizei nicht.