Frau in Leipziger City-Tunnel von Zug überrollt

erschienen am 01.11.2016



Leipzig (dpa) - Im Leipziger City-Tunnel ist am Dienstag eine Frau ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde die 30-Jährige von einem Zug überrollt. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Der Vorfall habe sich kurz nach 15.00 Uhr in der Station Markt ereignet. Der City-Tunnel wurde für den S-Bahn-Verkehr gesperrt. Nach Angaben der Deutschen Bahn kam es zu erheblichen Störungen im S-Bahn-Netz.