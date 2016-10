Frau nach Autounfall auf A4 schwer verletzt

erschienen am 01.11.2016



Großschirma (dpa/lsn) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 4 ist eine 22-jährige Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag in Chemnitz mitteilte, hatte eine 48-jährige Autofahrerin sie an der Anschlussstelle Siebenlehn (Landkreis Mittelsachsen) übersehen. Die 48-Jährige wollte am Montagabend auf die Bundesstraße 101 Richtung Nossen abbiegen. Dort kam ihr die 22-Jahre alte Frau entgegen und die Wagen stießen zusammen. Die 48-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 25 000 Euro.