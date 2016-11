Frau stirbt an Straßenbahnhaltestelle an Unterkühlung

erschienen am 11.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Eine 59 Jahre alte Frau ist an einer Straßenbahnhaltestelle in Leipzig vermutlich an Unterkühlung gestorben. Die Tote wurde am Freitagmorgen von Passanten entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Höchstwahrscheinlich sei die 59-Jährige betrunken gewesen. Ein Verbrechen schloss die Polizei aus.