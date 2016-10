Frauen in Sachsen leben im Schnitt mehr als 83 Jahre

erschienen am 20.10.2016



Berlin (dpa/sn) - Die Lebenserwartung in Sachsen ist zuletzt nur minimal gestiegen. Ein neugeborenes Mädchen hat statistisch gesehen 83 Jahre und 7 Monate vor sich, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag auf der Basis der Sterbezahlen der Jahre 2013/2015 mitteilte. Männliche Neugeborene haben eine statistische Lebenserwartung von 77 Jahren und 7 Monaten. Im Vergleich zur sogenannten Sterbetafel 2012/2014 beträgt das Plus bei beiden Geschlechtern weniger als einen Monat.

Frauen leben in Sachsen statistisch gesehen ein halbes Jahr länger als im Bundesdurchschnitt. Damit liegt Sachsen deutschlandweit auf dem zweiten Platz hinter Baden-Württemberg. Die Lebenserwartung von Männern liegt in Sachsen um sieben Monate niedriger. In den vergangenen 20 Jahren ist die Lebenserwartung bei Männern in Sachsen um sechs Jahre und einen Monat gestiegen. Frauen werden seitdem laut Statistik vier Jahre und elf Monate älter.