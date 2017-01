Frauenleiche auf Leipziger Baustelle entdeckt

erschienen am 02.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - Auf einer Baustelle in Leipzig ist am Montag die Leiche einer Frau entdeckt worden. Nach ersten Ermittlungen könne ein Tötungsdelikt ausgeschlossen werden, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig mit. Es gebe keine Anzeichen von Fremdeinwirkung. Dennoch gingen die Ermittler von einer nichtnatürlichen Todesursache, beispielsweise einem Unfall, aus. Die Identität der Frau sei noch nicht einwandfrei geklärt. Es sei eine Obduktion angeordnet worden. Mit ersten Ergebnissen wird am Dienstag gerechnet.