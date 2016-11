Frauke Petry als Direktkandidatin für Bundestag nominiert

erschienen am 20.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - AfD-Chefin Frauke Petry tritt für den Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Direktkandidatin zur Bundestagswahl 2017 an. Bei einem Kreisparteitag wurde sie am Sonntag mit 92 Prozent gewählt, wie die 41-Jährige bekannt gab. Sie erhielt 34 von 37 Stimmen. Einen Gegenkandidaten hatte sie nicht. Petry führt auch den AfD-Landesverband Sachsen. Sie wohnt in Leipzig.

Eine Bewerbung als Direktkandidatin an ihrem Wohnort habe aber nie zur Debatte gestanden, sagte der stellvertretende AfD-Vorsitzende Thomas Hartung. Der Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sei einer der aktivsten, eine Direktkandidatur dort aussichtsreich. Petry wolle in ihrem Wahlkreis ein Bürgerbüro eröffnen und regelmäßig Sprechstunden veranstalten.