Freiberger Bürgerpreis 2016 verliehen

erschienen am 10.11.2016



Freiberg (dpa/sn) - Die Stadt Freiberg ehrt in diesem Jahr ehrenamtliches Engagement für Kultur und Flüchtlinge sowie eines Vereins für das historische Hammerwerk mit dem Bürgerpreis. Die Auszeichnung werde zum Neujahrsempfang am 6. Januar 2017 an Heidi Hinkel und den Freibergsdorfer Hammerverein verliehen, teilte das Rathaus am Donnerstag mit. Sie wird seit 192 jährlich vergeben und ist mit je 500 Euro dotiert. Bisher erhielten sie 49 Bürger und vier Vereine.

Hinkel ist seit mehr als 30 Jahren im örtlichen Karnevalclub aktiv, leitet den Frauenchor Hinkelsingers, gibt Gitarrenkurse für Kinder und Erwachsene oder auch Deutschkurse für Flüchtlinge. Der Verein trägt seit 1991 zur Erhaltung des 400 Jahre alten Freibergsdorfer Hammers bei. Das technische Denkmal werde mit sehr viel Sachverstand gepflegt, in Betrieb gehalten und erlebbar gemacht, hieß es.