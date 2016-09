"Freie Presse" startet SchÃ¼lerprojekt

"Freie Presse" startet Schülerprojekt

Ab 17. Oktober wieder "Zeitung im Unterricht"

erschienen am 30.09.2016



Chemnitz. Worüber wird im Heimatort diskutiert? Warum sind gleich mehrere Feuerwehren durch den Ort gebraust? Was hat der Stadtrat beschlossen? Antworten auf solche Fragen können demnächst wieder viele Schüler wie aus der Pistole geschossen geben: Die "Freie Presse" startet ab 17. Oktober im Erzgebirge und Vogtland gemeinsam mit dem Hauptprojektpartner Envia M die fünfte Auflage des medienpädagogischen Projekts "Zeitung in der Schule". 2017 geht das Projekt in West- und Mittelsachsen sowie in Chemnitz weiter. Jede Schule aus dem Verbreitungsgebiet der "Freien Presse" kann für einen Monat kostenfrei die Zeitung bestellen und im Unterricht einsetzen. Schulklassen, die das Neueste lieber auf Tablets statt Papier lesen wollen, können sich darum bewerben. Dank der Zusammenarbeit mit der Komsa AG stehen 120 Tablets zur Verfügung. Im vergangenen Schuljahr haben 5418 Schüler aus 121 Schulen das Projekt für einen praxisorientierten Unterricht genutzt und sich mit dem aktuellen Geschehen aktiv auseinandergesetzt. Bei Bedarf wird kostenloses Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt. Zudem sind Besuche in der Druckerei möglich, angeboten werden zudem Envia-M-Projektstunden und ein Komsa-Projekttag.

Derzeit liegen bereits viele Anfragen von Schulen zur Teilnahme an dem Projekt vor, weitere Bewerbungen sind aber noch möglich. Für Schulen aus dem Erzgebirge und dem Vogtland endet die Bewerbungsfrist am 18. November, alle anderen haben etwas länger Zeit. (fp)

Bewerbungen können eingereicht werden unter www.freiepresse.de/zimu