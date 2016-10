Freitalerin Steffi Brachtel bekommt Zivilcourage-Preis

Dresden (dpa/sn) - Der Preis für Zivilcourage des Förderkreises «Denkmal für die ermordeten Juden Europas» geht in diesem Jahr an Steffi Brachtel aus Freital bei Dresden. Am 2. November wird die 41-Jährige für ihr Engagement gegen Rechtsradikalismus und Rassismus in Berlin ausgezeichnet. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält eine Rede. Der Preis gebe ihr wieder Kraft, sagt Brachtel der Deutschen Presse-Agentur. Seit zwei Jahren hilft die Kellnerin in ihrer Heimatstadt Flüchtlingen bei der Integration und bekämpft zudem Hass-Kommentare auf Facebook gezielt mit Fakten und Argumenten. «Wer schweigt, stimmt zu», erklärte sie.