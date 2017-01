Frostige Nacht in Sachsen

erschienen am 19.01.2017



Leipzig (dpa) - Erneut liegt eine frostige Nacht hinter uns: In Deutschneudorf-Brüderwiese wurden minus 19,2 Grad Celsius gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Leipzig mitteilte. An einer privaten Wetterstation an der Schwarzen Pockau in Marienberg-Kühnhaide waren es sogar minus 31 Grad Celsius. In Bad Elster im Vogtland frierte man laut DWD bei minus 18,6 Grad.

Laut DWD bleibt es auch in den nächsten Tagen in Sachsen frostig. Am kältesten werde es in den Tälern der Mittelgebirge. (fp)