«Fruchtbare Gespräche»: Dulig zufrieden mit Russland-Reise

erschienen am 20.10.2016



Moskau (dpa/sn) - Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat kurz vor Ende seiner Russlandreise eine positive Bilanz gezogen. Unter schwierigen, politischen Umständen sei es gelungen, gute Voraussetzungen für eine weitere Zusammenarbeit zu schaffen, sagte der Politiker am Donnerstag in Moskau. Die Gespräche mit den Unternehmern seien «fruchtbar» verlaufen. Bei der letzten Station in Moskau will sich Dulig zudem mit Vertretern der Opposition treffen. Man dürfe nicht die Augen davor verschließen, was es für Probleme in und mit Russland gebe, sagte Dulig. Dennoch bleibe es eine Wirtschaftsdelegationsreise. «Wir können dazu beitragen, dass, wenn außenpolitische Entscheidungen getroffen werden, die Voraussetzungen für Sachsen gut sind.»

Russland ist wegen seines Handelns in der Ukraine und derzeit in Syrien umstritten. Die Grünen im Sächsischen Landtag kritisieren daher, dass der Minister angesichts der aktuellen Vorfälle nicht zum «business as usual» übergehen könne und fordern klare, öffentliche Worte. Noch bis zum Freitag ist Dulig mit Vertretern von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in Russland unterwegs, um trotz Sanktionen und Gegen-Sanktionen die Chancen für weitere Handelsbeziehungen auszuloten.