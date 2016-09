FrÃ¼here DDR-Heimkinder sprechen Ã¼ber sexuellen MissbrauchÂ Â 

Frühere DDR-Heimkinder sprechen über sexuellen Missbrauch

erschienen am 10.09.2016



Torgau (dpa/sn) - Mehr als 100 ehemalige DDR-Heimkinder treffen sich an diesem Samstag in der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof (GJWH) Torgau, um über sexuellen Missbrauch in den Heimen zu sprechen. «Für die Betroffenen und die Gesellschaft ist es wichtig, zu erfahren: Das hat stattgefunden», sagte die Vorsitzende des GJWH-Trägervereins, Gabriele Beyler, der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Aufarbeitung gehe es darum, auch künftig Missbrauch in Heimen zu verhindern.

Im Januar wurde die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs berufen. Dieser habe der Aufarbeitung des Missbrauchs in DDR-Heimen besondere Priorität eingeräumt, so Beyler. Zum 14. Treffen ehemaliger Heimkinder werden neben Mitgliedern der Kommission auch die Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Iris Gleicke (SPD), erwartet.

Torgau war der einzige geschlossene Jugendwerkhof in der DDR. Von 1964 bis 1989 waren dort 4000 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren zeitweise weggesperrt und sollten mit eiserner Disziplin und Drill zu «sozialistischen Persönlichkeiten» umerzogen werden. Seit 1997 ist das Areal Gedenkstätte.