Früherer Ifa-Chef will Maschinenbauunternehmen aufbauen

erschienen am 08.04.2017



Magdeburg (dpa) - Der ehemalige Chef des Autozulieferers Ifa Rotorion, Felix von Nathusius, will ein neues starkes Maschinenbauunternehmen aufbauen. Dafür will er über die Beteiligungsgesellschaft Inteb-M kleine und mittelständische Firmen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen übernehmen, die Unternehmensnachfolger suchen. Das sagte von Nathusius der Deutschen Presse-Agentur. «Es gibt eine große Maschinenbaukompetenz, die in der Region eine lange Tradition hat.» Daran wolle er anknüpfen. Ein Anfang sei mit der Übernahme des traditionsreichen Maschinenbauers H&B Omega in Osterweddingen (Sachsen-Anhalt) gelungen. Zum Verbund gehöre zudem die IZM Polycast aus Magdeburg. Ernsthafte Gespräche mit zwei weiteren Firmen liefen.

Felix von Nathusius hatte für knapp drei Jahre das Familienunternehmen Ifa Rotorion in Haldensleben geführt. Ende Januar zog er sich von der Spitze zurück.