Fünf Kirchen, fünf Orgeln - Musiknacht in der Lausitz

Unter anderem wird eine restaurierte Silbermann-Orgel zu hören sein: Am Samstag laden fünf Kirchen in der Oberlausitz zur Orgelnacht.

Von Miriam Schönbach, dpa

erschienen am 19.10.2016



Crostau (dpa/sn) - In fünf Oberlausitzer Gotteshäusern dreht sich am Samstag alles um die Orgel. Höhepunkt der «Orgelnacht im Oberland» soll das Konzert auf der restaurierten Silbermann-Orgel in der Kirche in Crostau (Kreis Bautzen) werden. Das Instrument ist eines von 49, die der größte mitteldeutsche Orgelbauer der Barockzeit, Gottfried Silbermann (1683-1753), geschaffen hat. Etwa 30 davon sind noch erhalten.

Crostaus Kantor Lucas Pohle möchte mit dem Klangerlebnis auch auf die Orgeln in Schirgiswalde, Wilthen, Großpostwitz und Cunewalde aufmerksam machen. «Das Besondere unserer Gegend ist, dass sich in so vielen Dörfern und Kleinstädten - also auf engstem Raum - zahlreiche namhafte Instrumente finden. Wir wünschen uns, dass die Beliebtheit der Silbermann-Orgel auch auf sie abstrahlt», sagt Pohle, der die Orgelnacht organisiert hat.

In Wilthen und Schirgiswalde ertönen Instrumente der Bautzener Orgelbaufirma «Hermann Eule». In Großpostwitz erklingt eine Kreutzbach-Orgel. Urban Kreutzbach (1796-1868) aus Borna wurde auch der «Silbermann des 19. Jahrhunderts» genannt. In Kreutzbachs Firma, die sein Sohn erfolgreich weiterführte, wurden im sächsisch-thüringischen Raum an die 200 Orgeln gebaut. In Cunewalde befindet sich das größte Instrument aus der Neugersdorfer Orgelbauwerkstatt Gottfried Müller und Christian Friedrich Reiß.

Kantor Pohle wird am Samstag gleich an zwei Instrumenten zu erleben sein: in der Großpostwitzer Kirche und an seiner Hausorgel in Crostau, die Anfang September nach der Restaurierung wieder in Dienst genommen wurde. Sie war am 5. November 1732 eingeweiht worden.

Für das Spiel auf der Silbermannorgel in dem Dorf mit 1600 Einwohnern wird noch ein Calcant benötigt. Dieser Helfer sichert durch das Treten der Bälge die Luftversorgung der Orgel. «Da gibt es mehr Anwärter als überhaupt in Aktion treten können», sagt der Kirchenmusiker. Neben ihm werden Kantoren aus der Region musizieren.

Das erste Konzert beginnt um 18 Uhr in der Katholischen Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Schirgiswalde mit Werken aus Barock und Romantik. Zu Ende geht der Orgel-Marathon um 23 Uhr an der Silbermann-Orgel in Crostau. Zwischen den fünf Kirchen fährt ein Shuttlebus. Der Eintritt ist frei. Es wird aber um Spenden gebeten.