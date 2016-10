Fünf Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß nahe Eppendorf

erschienen am 24.10.2016



Eppendorf (dpa/sn) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos nahe Eppendorf sind fünf Beteiligte schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 77-Jähriger am Sonntag mit seinem Auto auf der Straße von Großwaltersdorf nach Eppendorf (Landkreis Mittelsachsen) in den Gegenverkehr geraten. Der Wagen stieß frontal mit einem anderen Pkw zusammen. Dabei wurden dessen 52 Jahre alter Fahrer und eine 48-Jährige schwer verletzt. Im Unfallwagen selbst erlitten zwei 78 und 79 Jahre alte Frauen und ein 80-Jähriger schwere Verletzungen. Sie wurden unter anderem mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht.