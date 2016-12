Fußball-Vereinsheim der Sportgemeinschaft LVB abgebrannt

erschienen am 19.12.2016



Leipzig ( dpa/sn) - Das Vereinshaus der Fußballer der Sportgemeinschaft Leipziger Verkehrsbetriebe (SG LVB) ist abgebrannt. Auf dem Sportplatz im Leipziger Stadtteil Connewitz war das Gebäude am späten Sonntagnachmittag in Flammen aufgegangen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zur Ursache konnten die Ermittler noch keine Angaben machen, ebenso zur Höhe des Sachschadens. Verletzt wurde niemand.