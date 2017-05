Fußballverband verzeichnet erneut Mitgliederzuwachs

erschienen am 12.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - Die Mitgliederzahlen beim Sächsischen Fußball-Verband (SFV) steigen weiter. Auch im vergangenen Jahr verzeichnete der SFV einen Zuwachs und übertraf erstmals seit seiner Gründung 1990 die Marke von 150 000 Mitgliedern. Insgesamt spielen 152 887 Fußballerinnen und Fußballer in Vereinen des Freistaates, wie der SFV am Freitag mitteilte. Damit ist Sachsens Verband der mitgliederstärkste im Bereich des Nordostdeutschen Fußballballverbandes und des Landessportbundes Sachsen.

Im Jahr 2016 traten 5156 Personen einem sächsischen Fußballverein bei. Mit mehr als 3500 neuen Mitgliedern gab es im Erwachsenenbereich den größten Zuwachs (93 264). Im Kinder- und Jugendbereich konnten die Vereine insgesamt 1629 Mitglieder hinzugewinnen (59 623). Der Stadtverband Fußball Dresden ist mit 31 873 Mitgliedern der größte Kreisverband, gefolgt vom Fußballverband Stadt Leipzig (17 903) und dem Kreisverband Fußball Erzgebirge (17 245).