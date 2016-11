Fußgänger bei Autounfall in Bautzen schwer verletzt

erschienen am 17.11.2016



Bautzen (dpa/sn) - Ein 35-jähriger Fußgänger ist in Bautzen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Mann überquerte nach Polizeiangaben am Mittwochabend plötzlich die Fahrbahn. Ein 25-jähriger Autofahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Mann zusammen. Der Fußgänger musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden.