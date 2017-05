Fußgänger landet nach Zusammenprall im Krankenhaus

erschienen am 23.05.2017



Werdau (dpa/sn) - Ein Mann ist am Sonntag in Werdau (Landkreis Zwickau) von einem Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt liegen gelassen worden. Der 50-jährige Fußgänger wollte eine Straße überqueren und wurde dabei von dem Fahrradfahrer erfasst, wie die Polizei am Montag in Zwickau mitteilte. Auch der Mann auf dem Rad stürzte. Er sei dann wieder aufgestanden, habe den am Boden Liegenden beschimpft und sei weggefahren. Der schwer verletzte Fußgänger kam in ein Krankenhaus.