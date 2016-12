Fußgängerin bei Unfall in Plauen schwer verletzt

erschienen am 13.12.2016



Plauen (dpa/sn) - In Plauen (Vogtlandkreis) ist eine 66 Jahre alte Fußgängerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau wollte am späten Montagnachmittag die Straße überqueren und wurde dabei von dem Auto eines 30-Jährigen erfasst. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei in der Nacht zum Dienstag zunächst nicht machen.