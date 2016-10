Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

erschienen am 04.10.2016



Rodewisch (dpa/sn) - In Rodewisch (Vogtlandkreis) ist eine 78 Jahre alte Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau überquerte am Montag eine mehrspurige Straße, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Eine 72 Jahre alte Autofahrerin konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.