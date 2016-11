Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

erschienen am 02.11.2016



Oelsnitz (dpa/sn) - Eine 59-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall in Oelsnitz (Vogtlandkreis) schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben überquerte sie am Dienstagmittag eine Straße und wurde von einem Autofahrer übersehen. Der 61-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sein Auto erfasste die Frau. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht, wie die Beamten mitteilten.