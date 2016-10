Fußgängerin von Lkw erfasst: Frau stirbt im Krankenhaus

erschienen am 25.10.2016



Wilkau-Haßlau (dpa/sn) - Eine 55 Jahre alte Frau ist am Dienstagvormittag in Wilkau-Haßlau (Landkreis Zwickau) von einem Lkw erfasst worden und anschließend gestorben. Der Lastwagenfahrer übersah die Fußgängerin beim Abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei bei Grün über die Straße gelaufen. Die 55-Jährige wurde in ein Krankehaus gebracht. Dort erlag sie ihren Verletzungen. Die Bundesstraße 93 war zeitweise komplett gesperrt.