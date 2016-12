Gastronomie erwartet guten Umsatz mit Weihnachtsfeiern

erschienen am 03.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Weihnachtsfeiern stehen in Sachsen hoch im Kurs. Gastronomen freuen sich über viele Reservierungen und gute Einnahmen. Die Chemnitzer Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Franziska Luthardt, sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Geschäft laufe in diesem Jahr «durchaus zufriedenstellend». In etlichen Unternehmen feiern Mitarbeiter gemeinsam. Kosten würden von den Firmen übernommen. Woanders blieben die Kollegen der Teams oder Abteilungen eher unter sich, ergab eine Umfrage.