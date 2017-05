«Gedächtnis» des Landtags kommt ins Staatsarchiv

erschienen am 18.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Das Sächsische Staatsarchiv verwahrt künftig auch die Archivbestände des Sächsischen Landtages. Es habe lange Erfahrung bei der Archivierung von Unterlagen aus Papier, ebenso wie Bits und Bytes, erklärte das Innenministerium am Donnerstag. Zudem befindet sich bereits das Archivgut aller Vorgängerinstitutionen dort. Bei der Unterzeichnung der Vereinbarung am kommenden Mittwoch sind nach Ministeriumsangaben Landtagsdokumente des 16. bis 20. Jahrhunderts und alle Verfassungen seit 1831 im Original zu sehen. Danach wird das Protokoll der ersten Landtagssitzung vom 27. Oktober 1990 ins nicht öffentlich zugängliche Magazin gebracht.