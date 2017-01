Gefährliches Feuerwerk bei Verkehrskontrolle gefunden

erschienen am 05.01.2017



Bautzen (dpa/sn) - Knapp 30 gefährliche Feuerwerksartikel hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle nahe Bautzen in einem Auto sichergestellt. Der 19-jährige Fahrer hatte die sogenannten Kugelbomben zuvor am Mittwochabend in Polen gekauft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Diese seien weder in Deutschland zugelassen, noch habe der Käufer einen Erlaubnisschein, der für diese Art von Pyrotechnik erforderlich sei. Spezialisten der Bundespolizei transportierten die 28 Feuerwerksartikel aus Obergurig (Landkreis Bautzen) ab. Den jungen Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.