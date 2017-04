Gefängnisneubau in Zwickau: Gericht verhandelt Bürger-Klage

Chemnitz/Zwickau (dpa/sn) - Während auf dem zukünftigen Gelände des gemeinsamen Gefängnisses von Sachsen und Thüringen schon die Bagger rollen, will eine Bürgerinitiative das Projekt noch stoppen. Heute verhandelt das Verwaltungsgericht Chemnitz eine Klage gegen den Verkauf des Grundstücks durch die Stadt Zwickau an den Freistaat. «Aus Sicht der Bürgerinitiative gab es dabei mehrere Ungereimtheiten», sagte Sprecher Lutz Reinhold der dpa. Demnach wollen die Anwohner des Zwickauer Stadtteils Marienthal den Stadtratsbeschluss zum Verkauf für rechtswidrig erklären lassen.

Außerdem will die Initiative Reinhold zufolge doch noch einen Bürgerentscheid durchsetzen. Die Zwickauer Stadträte hatten ihn Ende 2013 auch mit dem Argument des schon abgewickelten Grundstücksverkaufs abgelehnt. Mit mehr als 10 000 gesammelten Unterschriften hatten die Anwohner damals eine Befragung der Zwickauer anstrengen wollen.

Mit dem länderübergreifenden Gefängnisneubau mit 820 Haftplätzen wollen Sachsen und Thüringen beim Justizvollzug künftig Geld sparen. Zuletzt waren die Baukosten jedoch von 150 Millionen auf 171,5 Millionen Euro gestiegen.