Geflüchtete Kunststudenten studieren an Leipziger HGB

erschienen am 08.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - In einem bundesweit einmaligen Projekt ermöglicht es die Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) geflüchteten Studenten, ein im Heimatland abgebrochenes Kunststudium fortzusetzen. «In einem strengen Auswahlverfahren haben wir 15 von 30 Bewerbern ausgesucht», sagt Rayan Abdullah, Initiator der «Akademie für transkulturellen Austausch» und Professor für Typographie an der HGB. Ihm war wichtig, dass durch die neuen Studierenden das Qualitätsniveau der Hochschule gehalten wird. Über Facebook ließ er sich von einigen der früheren Professoren der Geflüchteten bestätigen, dass diese tatsächlich bereits an Hochschulen in Syrien oder dem Irak studiert haben.