Gegen Bäume geprallt: Autofahrer in Ilmenau schwer verletzt

erschienen am 27.10.2016



Döbeln (dpa/sn) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) schwer verletzt worden. Der 49-Jährige hatte am Mittwochabend im Ortsteil Mochau mehrere Autos überholt und kam dann in einer Doppelkurve mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sein Wagen prallte gegen zwei Bäume. Der 49-Jährige verletzte sich dabei schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.