Gegen Baum geprallt: Familie bei Autounfall schwer verletzt

erschienen am 06.09.2016



Lohmen (dpa/sn) - Eine vierköpfige Familie ist in Lohmen (Sächsische Schweiz) im Straßenverkehr verunglückt. Der 26 Jahre alte Fahrer, seine 23-jährige Beifahrerin und zwei kleine Mädchen im Alter von ein und zwei Jahren wurden dabei am Montag schwer verletzt, wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mitteilte. Der Fahrer kam demnach in einer Kurve von der Straße ab, das Auto prallte frontal gegen einen Baum.