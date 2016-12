Geldstrafe für Steinwurf auf Asylbewerberunterkunft

erschienen am 13.12.2016



Chemnitz/Eibenstock (dpa/sn) - Nach einem Steinwurf auf eine Asylbewerberunterkunft in Eibenstock (Erzgebirgskreis) hat das Amtsgericht Aue gegen den Steinewerfer einen Strafbefehl über 1200 Euro erlassen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Chemnitz und das Operative Abwehrzentrum der Polizei am Dienstag mit. Der damals 49 Jahre alte Mann hatte den Ermittlungen zufolge im April einen faustgroßen Stein gegen ein Fenster der Unterkunft geschleudert. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Wie es hieß, ist die Entscheidung über die Geldstrafe bereits rechtskräftig.