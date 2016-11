Gemäldegalerie Alte Meister zeigt Schenkung aus New York

erschienen am 21.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden stellen heute eine wertvolle Schenkung vor. Das Bild des italienischen Barockmalers Francesco Trevisani (1656-1746) stammt aus New Yorker Privatbesitz. Das Ölgemälde mit den Maßen 136 mal 75 Zentimeter ist eine Studie zu Trevisianis Werk «Der Bethlehemitische Kindermord». Nach Angaben der Kunstsammlungen ist sie das einzige Zeugnis, das von dem mehr als viereinhalb Meter breiten Originalgemälde als Ganzes malerisch überliefert ist.

Das um 1714 entstandene Bild befand sich mehr als 200 Jahre in der Gemäldegalerie Dresden und wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Der römische Kardinal und Kunstmäzen Pietro Ottoboni hatte es als Teil eines Zyklus' über die Kindheit von Jesus in Auftrag gegeben. Die Schenkung für Dresden hatten der Nobelpreisträger Günter Blobel und der Verein Friends of Dresden New York unterstützt.